L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali parla di Domenico Berardi e di Roberto De Zerbi a Radio Sportiva: "De Zerbi ha trasmesso idee ben chiare ai giocatori e credo che questa sia la strada che una società come la nostra deve cercare di intraprendere. Berardi? Innanzitutto ha superato qualche problema fisico. È un ragazzo particolare, molto legato a noi, credo che siamo partiti tutti sul piede giusto e il lavoro di mister De Zerbi lo valorizza. È presto per dare risultati, finalmente è sulla strada giusta e anche la convocazione in Nazionale è più che meritata. Siamo contenti perché ci sono state delle richieste, ma insieme abbiamo deciso che era giusto continuare tutti e due".