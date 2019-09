Intervistato da Radio Sportiva l'ad del Sassuolo Carnevali, ha parlato delle due cessioni di Sensi all'Inter e Demiral alla Juve, completate in estate: "Con noi Sensi ha ricoperto più ruoli, quindi ha la possibilità di giocare in più parti del campo. Ha bisogno di tempo per riuscire ad esprimere ancora di più le sue qualità, ma è sicuramente un grande acquisto da parte dell'Inter. Demiral? Siamo soddisfatti di aver realizzato questa cessione, come quella di Sensi . Dobbiamo avere la forza e la capacità di sostituire i giocatori che partono".