Aumenta la fila per Adama Traoré. Il 27enne attaccante esterno ex Barcellona è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Wolverhampton a parametro zero. Il suo ingaggio si aggira sui 3 milioni di euro netti a stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i club interessati c'è anche la Roma.