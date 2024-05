Adani, attacco al veleno contro Allegri: 'Il mediocre ci tiene sempre a far sapere di esserlo'

. L'ex difensore, oggi commentatore televisivo, non ha mai nascosto una certa divergenza di vedute rispetto all'allenatore della Juventus. L'ultimo episodio è arrivato attraverso il profilo su X dello stesso Adani.. Il commento di Adani è riferito a un post di Carlo Pizzigoni, giornalista, che commentava proprio la conferenza di Allegri: "Dopo la conferenza stampa di ieri di De Rossi ecco prontissimo il perfetto, ennesimo esempio di comunicazione superficiale e/o in malafede. Tema: il DNA di un club".

Il mediocre ci tiene sempre a farlo sapere di esserlo. https://t.co/6R2DFhoFmH — Daniele Adani (@leleadani) May 5, 2024

Il riferimento di Pizzigoni è alla conferenza di Allegri che aveva risposto così a chi gli chiedeva se si sente juventino: "Ormai sono 8 anni più 2 che non ho allenato, sono 10 anni che vivo a Torino. Ho avuto la fortuna di far parte di questa grande famiglia e grande club, che ha un DNA unico come altre squadre. Difficilmente cambierà. Può essere modellato, ma non cambiato. Il DNA di ogni società va rispettato".