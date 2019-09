Dagli studi di Sky Sport, Lele Adani ha punzecchiato Krzysztof Piatek per la sua prestazione nel derby contro l'Inter: "Piatek deve dare di più, non può essere soltanto questo. Avete notato una cosa tutti? Sulla stessa palla alta in area di rigore, Lukaku ha fatto gol e Piatek l’ha messa alta. Queste cose fanno la differenza".