Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch del momento in casa nerazzurra: "Secondo voi, Conte non vuole giocare bene? Nessun allenatore al mondo vuole giocare male. E il metodo migliore per vincere è giocare bene. La gente che segue l'Inter si emoziona? Non mi sembra ora. E' sicuro che arriverà lo scudetto giocando in questo modo? Non c'entra la solidità del 3-5-2, hai concesso 4 occasioni in 20' al Napoli in undici contro dieci. L'Inter sta facendo di tutto per vincere, è palese, ma Conte, per primo, vuole fare di più. Ti può andare bene con Spezia e Napoli, ma non sempre. La strada presa può portarti in fondo come no, l'unica cosa sicura è che l'Inter deve fare di più. Anche perché si gioca per divertire la gente, infatti i tifosi dell'Inter erano scontenti dopo la vittoria col Napoli".