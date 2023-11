Daniele Adani ha commentato così ai microfoni della Rai il momento di Nicolò Barella fra i protagonisti in positivo della sfida pareggiata 0-0 dall'Italia contro l'Ucraina e che ha qualificato gli azzurri per i prossimi Europei.



"Barella non ha fatto un inizio di stagione così importante, però rimane sempre un giocatore completo. Non a caso è l'unico italiano presente nei 30 del Pallone d'oro".