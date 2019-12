Una figuraccia, che non capitava da 10 anni. La Lazio esce nella fase a gironi d'Europa League, e gli addetti ai lavori analizzano il pessimo cammino europeo. Ai microfoni di Sky Sport, Adani non ci gira intorno: "La Lazio ha sbagliato l’Europa League, ma è stata anche sfortunata come nel doppio confronto col Celtic. Si sono qualificate quelle che pensavamo sarebbero state le ultime due. Non ha fatto una bella figura, stasera ha avuto difficoltà nel contrastare, proporre, fare il suo calcio. In Europa è successo spesso quest’anno, ora avrà modo di riconcentrarsi sul campionato dove va fortissima. Le speranze comunque erano ridotte al lumicino. La Lazio ha spinto tanto in campionato, vincendo anche con la Juventus. Aveva messo in preventivo le difficoltà di ribaltare in turno, ma la qualificazione l’ha buttata nelle altre partite. Il cammino della Lazio è stato compromesso all’inizio e poi ha avuto sfortuna nel percorso. Il vero passaggio per diventare una grande squadra è mantenere attenzione a livello mentale".