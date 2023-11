Dagli studi di Sky l'ex difensore e oggi commentatore Lele Adani ha ammorbidito la propria posizione nei confronti di Massimiliano Allegri, da sempre criticato per uno stile di gioco che però, oggi, anche lui ritiene credibile.



NON SI PASSA - "Difesa batte attacco? Sì, non si può definire diversamente. Adesso però la Juventus è un muro davvero invalicabile. Da sottolineare la prestazione di Rugani, ma anche di Bremer e Szczesny su tutti. Da loro non si passa e trovano la loro comfort zone negli ultimi 16 metri. Lì si sentono forti. Poi il gol è stato un grande gol nonostante l'errore di Parisi perché è un'azione dove la Juventus accompagna con tanti giocatori".



CREDIBILE - "L'allenatore è credibile, può piacere o non piacere, ma la Juventus è seconda e lotta per lo Scudetto e ci gioca con questo stile e questo percorso condiviso dai calciatori. Il metodo Allegri sta tornando credibile a partire dai suoi calciatori che lo eseguono".