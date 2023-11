Continuano le polemiche intorno alla separazione di, Nicola Ventola e Antonio Cassano dalla BoboTV. Proprio l’ex giocatore dell’Inter, intervistato al Social Football Summit di quest’oggi, ha voluto rincarare la dose su Bobo Vieri: “ALa comunicazione si è evoluta perché ha una forma più per la gente: la chiave è essere vicini alla gente anche nel linguaggio. Proviamo ad avvicinare i protagonisti alla gente, per questo dedichiamo tanto tempo all’analisi delle partite. Non basta essere un ex calciatore per farsi ascoltare dalle persone. Quando si ha un microfono in mano bisogna ricordare che la gente sta investendo il proprio tempo per ascoltare”.“ Sono mezzi diversi. Io cerco di essere sempre me stesso. Sono dell’idea che se te lo meriti la gente ti segue: puoi cambiare in base al palcoscenico, ma il contenuto rimane la cosa più importante. In questo nuovo mondo la gente riesce a scoprire chi sei: io non potrei mai essere personaggio senza essere persona”.“ È difficile pensare di rifare la BoboTv in altre condizioni. Ha rivoluzionato il modo di fare la comunicazione in Italia e l’ho paragonata all’arrivo della Paytv. La gente aveva bisogno di questo e ha alimentato la passione: sentiva il bisogno di una cosa nuova. In quattro anni l’abbiamo difesa anche da noi stessi: eravamo complici del cambiamento. Quando però le cose finiscono in modo così triste è difficile per me pensare al dopo. Non si può cancellare tutto e ripartire il giorno dopo: come si fa ad avere così poca sensibilità? Con la fine della BoboTv finisce un’era”.“In questi venti giorni è stato incredibile l’affetto della gente ed è pieno di persone che vorrebbe vederci ripartire. Ci sono state diverse persone (aziende) che si sono interessate e noi ascoltiamo tutti, al momento però non ho le idee chiare e lo stimolo. Se ripartiremo andremo a implementare il tipo di stile e sentimento interrotto ingiustamente: quella sarà sicuramente la direzione. Noi eravamo talent, produttori e amici e chi farà la nuova BoboTv lo farà con quelle caratteristiche e non con altre”.