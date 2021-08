Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, spiega alla Gazzetta dello Sport chi prenderebbe come nuovo attaccante per i nerazzurri: "Thuram o Correa? Io andrei su Muriel, ma anche i primi due hanno senso: il francese perché è un attaccante di 'tutte cose', fa il centravanti o l'appoggio a uno come Dzeko; il secondo perché ha i colpi".