Daniele Adani, ex difensore tra le altre dell'Inter, parla in diretta con Vieri sulla Bobo Tv del momento in casa nerazzurra e dei giocatori che sono migliorati con Conte allenatore: "Antonio Conte sta facendo l'Inter migliore dal punto di vista statistico: l'anno scorso ha avuto il miglior Romelu Lukaku, arrivato da Conte e per Conte, ha preso Nicolò Barella e ha migliorato gente come Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Però Eriksen ha avuto 99 minuti in Champions League, quindi non si può dire che è colpa sua se l'Inter è stata eliminata dalla Champions. Per cui si può dire che lui non è adatto all'Inter, ma anche che l'Inter non è adatta a lui. Come si può aumentare il tasso di qualità se non si utilizza il giocatore che ti può dare qualità, specie nello stretto? Questo è il rimprovero che faccio a Conte. Lui deve giocare contro gli stimoli, contro i minuti e nella frustrazione generale eppure è riuscito a incidere, ma ha bisogno di fiducia".