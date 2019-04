Daniele Adani è diventato un personaggio che fa discutere. Ieri sera in diretta tv su Sky Sport l'ex difensore ha criticato duramente l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, eliminato dall'Ajax in Champions League: "Sento dire che le partite le vincono i calciatori, ma non si parla di idee. La Juve non ha un piano B se non gioca palla lunga su Mandzukic, io non vedo una grande proposta di gioco. Nelle sue quattro partite contro Atletico Madrid e Ajax ha fatto una sola azione calcisticamente degna di nota: quella del gol di Cristiano Ronaldo ad Amsterdam su cross di Cancelo. Le quattro sconfitte su dieci partite di questa stagione in Champions League sono arrivate tutte con il terzino portoghese in panchina. Dove martedì c'era anche un certo Bentancur... Quando fai tre tiri in porta in 180 minuti non puoi parlare degli assenti per infortunio: i tre cambi dell'Ajax sono stati Sinkgraven, Ekkelenkamp e Huntelaar... La Juventus si è meritata Cristiano Ronaldo? Un giocatore che ha fatto 15 giorni di cure e massaggi, è rientrato per essere al meglio in questi due appuntamenti e ha fatto gol sia all'andata, sia al ritorno".