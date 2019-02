Anche Daniele Adani, dagli studi di SkySport, è intervenuto sulla querelle Inter-Perisic. "Di certo non è una situazione che si può risolvere in breve tempo. Serve uno sforzo di tutti, prima di tutto da parte del giocatore - dice Adani -. Parliamo di uno che ha indossato questa maglia per tre-quattro anni e che era pronto a mollarla da un giorno all'altro. Prima di tutto, Perisic deve capire che maglia indossa, parliamo dell'Inter. Però è chiaro che non si può nemmeno tenere fuori uno come lui a cuor leggero: Perisic ti spacca le partite, dura vederlo in un angolo sempre in panchina. Servirà un percorso complicato, da uomini".