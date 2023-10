Lele Adani analizza il pari ottenuto dal Milan sul campo del Borussia Dortmund: "Il Milan in Champions sta facendo molto bene, sia col Newcastle che contro il Borussia. Il Milan non si preoccupa più di tanto del rischio che può avere di ripartenze, di contropiede, accetta l'uno contro uno lotta e sfrutta tutti i 95 minuti per cercare di vincere, per ottenere il meglio. Quindi il Milan ha una grande identità, una grande mentalità e mette dentro i giocatori - come Musah - che fanno le loro partite; quando ruota ottiene da tutti. Quindi onestamente non sono stupito, ma soddisfatto proprio da analista e da appassionato, da amante del concetto di calcio che si deve vedere oggi: il Milan lo rispetta sempre, rispetta lo spirito del gioco".