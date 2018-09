Si è conquistato la stima di tutti da difensore prima, da commentatore tecnico poi. Ai microfni di Lazio Style Radio Daniele Adani ha raccontato il derby: "Sarà una partita senza memoria, quello che è stato fatto nelle giornate precedenti non conta. Puoi avere autostima, ma questa può ribaltarsi in qualsiasi momento durante il match. Così come l’incertezza può divenire in un attimo certezza. La Lazio è una squadra che può dare fastidio a tutte le squadre del campionato. Aveva bisogno di ripartire, e lo ha fatto. Inzaghi è un ragazzo che studia, che ha voglia di crescere, che sa bene cosa succede dentro l’ambiente. La Lazio ha preso ritmo, ed è fondamentale nel calcio di oggi”.