Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla a Sky Sport di Federico Dimarco, esterno del Verona: "Può essere importante per completare la rosa di Conte. E' da tenere d'occhio anche in chiave Nazionale, peraltro ha esordito in nerazzurro con Mancini dopo essere stato allenato da Stefano Vecchi. E' un terzino moderno, che ha qualità e un piede delicato".