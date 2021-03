“Io dico che la valutazione su chi ha valore non si fa solo sulla presenza, ma anche sull’assenza”. Dagli studi di Sky, Daniele Adani dice la sua su Paulo Dybala, che la Juve valuta di cedere a fine campionato: “La stagione parla: Dybala è il giocatore più importante della Juventus, è quello che lega i reparti. Sono cinque anni e mezzo che è alla Juventus: ha una media di 20 gol a campionato giocando da numero 10 ma correndo anche da numero 8. Ha saputo portare il peso del numero sulle spalle, ha saputo accettare le critiche e ha sempre trascinato. È stato il simbolo della nuova Juve, che per anni ha provato a fare bene in Champions. Ha fatto anche la finale di Champions, Dybala. La sua assenza ha dato valore alla sua presenza”.