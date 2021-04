Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla su Twitch alla Bobo Tv di Christian Eriksen, centrocampista nerazzurro: "Come è cambiata l'Inter? Noi lo dicevamo da tempo, ora lo vedono tutti: io sono ancora li che aspetto che quelli che hanno detto quelle cose, criticando Eriksen, ritrattino ciò che han detto, si aspettano che vinca 6 scudetti in 1 per dire 'Bravino Eriksen', è evidente come abbia cambiato la squadra".