A Sky Sport, l'ex difensore Lele Adani ha tuonato sulla gestione di Christian Eriksen, che ha giocato solo 4 minuti nella sfida persa 2-0 dall'Inter questa sera contro il Real Madrid: “Quello che accade con Eriksen non è possibile, perché le colpe sono di tutti. Certamente anche del giocatore ma è un fallimento di cui sono tutti colpevoli. Questo è un gran giocatore, il Tottenham è andato in finale di Champions con lui da titolare, andava al suo ritmo… e ora non può essere considerato in una squadra come l’Inter?”.