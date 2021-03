Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch con Vieri di Alexis Sanchez e Christian Eriksen: "Sanchez ed Eriksen hanno dato imprevidibilità che ti permette di essere grande squadra anche contro il chiuso. Ieri per me la partita è stata meno bella perché a giocare a calcio bisogna essere in due, se il Torino si mette in 30 in area cosa devi dire? Tante volte l'Inter ha sbagliato tecnicamente perché forzava nel primo tempo: un conto è farlo con Eriksen e Sanchez, un altro conto è con quei due. Eriksen e Alexis sanno vivere bene quella partita, l'Inter è arrivata dopo tanto tempo a sapere che quelli sono due titolari, c'è toccato spiegare che loro sono titolari".