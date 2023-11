Lele Adani parla così negli studi Rai: "Frattesi sta facendo una grande stagione, poi è più riposato in questo momento. Contro l'Ucraina a Milano ha fatto due gol diversi, dimostrando in occasione della seconda rete di avere la gamba per fare la prima pressione. In una partita come quella di domani, dove ci sarà anche da contrastare, credo che sia un giocatore da schierare subito"