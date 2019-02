Daniele Adani, in studio a Sky Sport prima delle gare di Europa League, è tornato a parlare del caso Icardi: "La scelta della società di togliere la fascia a Icardi è stata senza dubbio un gesto forte, che ha tolto molti alibi alla squadra - spiega Adani -. Vedo stimoli rinnovati e comportamenti indirizzati, con la partita che diventa un'ulteriore opportunità anche per chi ha giocato meno. Cosa mi aspetto adesso da Icardi? In questo periodo c'è stato un po' di tutto, dal rifiuto di rispondere a una convocazione al presunto infortunio. Ma il campo prima o poi dovrà essere affrontato, non si potrà continuare a girarci attorno. Il campo è l'aspetto più importante e Icardi, senza fascia, dovrà tornare a fare il giocatore".