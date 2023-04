Lele Adani parla così alla BoboTv: "Il Milan ha scuse, ha una panchina corta e ha fatto mezzo campionato senza il suo portiere titolare Maignan, ha perso Kalulu che era stato uno dei migliori, secondo me ha delle attenuanti. L'Inter e la Juve non hanno nessuna scusa per il campionato che stanno facendo".