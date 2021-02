Daniele Adani, intervenuto a Sky Sport, ha voluto esprimere il suo pensiero su un giovane talento del Milan in cui vede un potenziale speciale: "Ci tengo a fare il nome di Daniel Maldini. Ho una mia idea: Daniel non può non far innamorare quando gioca a calcio, ha assoluta qualità, sa servire i compagni, quello che ci aspettiamo da lui è che trovi continuità all'interno della stessa partita. E' un giocatore di livello molto alto sulla giocata, è il futuro".