Daniele Adani, ospite di 90° Minuto, parla del momento della Juventus: "Nella Juventus il colore è nero, manca il bianco. Non può essere completa, è normale avere dei dubbi sul significato delle 8 vittorie di fila, che però vanno in contrapposizione con la brutta batosta, su tutti i fronti, con il Napoli: a livello numerico, di gioco, di tattica, di preparazione fisica. Per questo i dubbi vanno sull'allenatore e sulla possibilità di rimonta e sul percorso fatto nell'ultimo anno e mezzo".