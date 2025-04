Adani: "Inter-Bayern la partita dell'anno. Inzaghi pronto a vincere la Champions e a fare il Triplete ma può anche non vincere niente"

Daniele, ex difensoree ora opinionista televisivo, ha parlato di, quarto di finale di ritorno di Champions League. Queste le sue parole a Viva El Futbol.i giocatori si sentono più affermati se eliminanoe si sfidano colpagati, hanno rinnovato i contratti nel tempo come Lautaro per fare la partita fatta a Monaco. Sarebbe molto forte la botta. Vincere in casa con l'Atletico e perdere là al ritorno, certo che la festa scudetto non sarà minore ma i giocatori vogliono andare avanti nella competizione per club più importante al mondo.

Piccoli fa il 2-1 e poi Bisseck fa subito il 3-1.Se deve prendere punti, li prende. Se deve mettersi nella condizione di fare un'impresa, la fa. Se deve andare a ritmi più bassi, lo fa e può perdere punti. Senza miracoli di Sommer, con l'Udinese fa 2-2.. In casa, da quando c'è Inzaghi ha vinto le stesse partite del Real e una in meno di Liverpool e City, è una squadra in controllo,, vedendola e analizzandola sembra che abbia sempre lei l'ultima parola e, sapendolo, gestisce lei il cammino"