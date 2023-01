"L'Inter è leggermente favorita, ma il Milan è forte, anche nelle difficoltà ha un'etica del lavoro e un'unione tra le componenti che le permetterà di essere forte e credibile. L'Inter ha qualcosa in più, ma anche qualche problema. Dipenderà da chi starà meglio in quei 90 minuti". Così Lele Adani a The Sporty Music.