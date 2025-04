Adani: "L'Inter ha 20 titolari, dire che la rosa non è all'altezza è una bugia"

Mondadori Portfolio via Getty Images

Le due sconfitte consecutive non cambiano l'opinione disul valore dell': "".Il ko di Bologna ha fatto perdere la vetta solitaria della classifica in Serie A alla squadra di Simone Inzaghi, agganciata dal Napoli di Antonio Conte, quello contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ha messo la parola fine al sogno di ripetere il Triplete a 15 anni di distanza.I nerazzurri restano comunque ampiamente in corsa per lo Scudetto e la vittoria finale della UEFA Champions League, con la doppia semifinale con il Barcellona all'orizzonte.

Adani rifiuta ogni analisi superficiale, l'ex difensore a 'Viva el Futbol' ha dato la propria visione sul valore della rosa dell'Inter e sul suo momento.- "Dire ora che l'Inter non ha una rosa profonda e non all'altezza è una bugia. La riflessione non va fatta solo sulla sconfitta, in questo Paese è troppo facile cavalcare il momento".- "L'Inter ha una rosa di 20 titolari, lo dicevamo a ottobre e non possiamo non dirlo ad aprile per due ko di fila. Non possiamo ridurre questo ragionamento alla vittoria dei trofei, l'Inter con questa rosa è stata capace di arrivare in fondo alle varie competizioni".

- "L'Inter ora è stanca, imprecisa e distratta, vedi i gol presi negli ultimi minuti. Queste cose poi incidono sui risultati, ma arrivare a giocartela rispetto ad altri colossi in Europa è una cosa che non va sminuita".