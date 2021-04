Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla del campionato dei nerazzurri in diretta alla Bobo Tv su Twitch: "L'Inter merita questo scudetto, è cresciuta per meritarselo. Nel girone d'andata non eravamo del parere che l'Inter meritava col lavoro quello che stava ottenendo, c'erano ombre, buchi neri sul percorso di crescita che ora c'è costantemente. Lo scudetto è vinto meritatamente ma ora analizziamo il campo: sull'Inter, nelle ultime settimane, c'è un po' di equivoco tra estetica e risultato. Si va a speculare molte volte, prima dell'inizio della stagione, in tanti erano pronti a proporre Allegri, è inutile difendere ora ciò che sta facendo Conte per salire sul carro, l'analisi si fa prima e dopo, Conte condiziona in positivo il gruppo che allena, l'ambiente che rappresenta, o stai con lui o ti trascina e isola. Conte ha migliorato tutti i singoli, il collettivo, ottenuto i risultati. Conte non negozia niente, è credibile quando fa ciò che pensa. Conte ha un altro percorso che porta al risultato rispetto a De Zerbi, Bielsa e compagnia. Si può migliorare e il percorso va completato all'Inter, l'Inter deve puntare ad arrivare prima o seconda nel girone".