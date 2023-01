Diretto come non mai, Lele Adani non ha usato mezzi termini per commentare la sconfitta dell'Inter contro l'Empoli. Alla BoboTv le accuse più importanti sono state rivolte alla gestione di Simone Inzaghi.



PIU' PICCOLA - "E' stata una delle più brutte partite degli ultimi anni, gestita male anche nel primo tempo. Ho visto una squadra poco ispirata, quasi mai precisa e mai pericolosa contro un Empoli che vale 1/100 dell'Inter. Anche in inferiorità numerica, per me, l'Inter ha tutti i mezzi per essere superiore all'Empoli. Non può la squadra che va a Barcellona a giocarsela e vince una Supercoppa cinque giorni fa avere un atteggiamento così distante dalla sua statura. Ha dimostrato di essere 'piccola' nel momento cruciale, è stata più piccola dell'Empoli".



INZAGHI E BELLANOVA - "Chi è che deve dare un segnale per ribaltare il momento di incertezza? L'allenatore, il capo del gruppo. Simone nel momento dell'espulsione urla a Bellanova 'dai che entri'. L'Inter ha giocatori forti in panchina, Lukaku, Dzeko, Asllani, Dumfries, per citarne alcuni. Secondo me c'erano due giocatori che non doveva mettere in quel momento: Gagliardini e Bellanova, quelli che ti servono meno con l'uomo in meno perché serviva qualità".