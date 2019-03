Intervenuto a Sky Sport, Lele Adani si è sfogato sul momento nero dell'Inter che sembra in netta fase calante dopo la sconfitta anche in Europa League: "L'Inter è in calo perché mancano i giocatori in crescita. Pensate che un anno fa c'erano Cancelo e Rafinha a dare qualità, ora manca clamorosamente questo fattore. Il risultato si vede sul campo".