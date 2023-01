Lele Adani commenta il momento della Juventus alla BoboTv: “Nonostante tutte queste vittorie la Juventus è a -7 dal Napoli. Per me ha meritato con l’Udinese, perché ci ha provato di più. Basterà? Per me ovviamente no. Sabato Di Maria è stato il migliore della Juve, ha sempre messo in porta i compagni”.