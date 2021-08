Durante la Bobo TV su Twitch, Lele Adani ha parlato della Juventus e della sua posizione nella lotta Scudetto. Ecco le sue parole:

“La Juventus è nettamente la più forte. Non solo la più forte, ma è nettamente la più forte. Dalla panchina a Udine è entrata gente come Chiesa, Kulusevski e Ronaldo, capite? Dybala ha giocato benissimo, infatti l’anno scorso non c’è stato per la squadra e la Juve non ha vinto. Ronaldo? Se non c’è bisogno di lui, secondo me, bisogna andare alla rottura col giocatore. Ma questo è un problema che deve gestire anche l’allenatore”.