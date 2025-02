Adani: "Kolo Muani migliora l'attacco, ma non basta. A prescindere da Motta, Conte o Allegri, serve un gioco diverso"

ANSA

Daniele, storico ex-difensore di Inter, Fiorentina e non solo e oggi noto volto e opinionista tv, ma anche ideatore e conduttore di Viva El Futbol, il programma twitch in cui dà la sua versione del mondo del pallone assieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, ha parlato del momento che sta attraversando lanel corso dell'ultima edizione dello show. Inevitabile il commento sull'impatto disulla squadra, ma Adani non cambia idea su quello che può servire per svoltare per davvero, che ci sia in panchinanon fa differenza.

"Il percorso deve passare da quello che in Italia viene spesso banalizzato. Se tu meriti e vinci, significa che hai giocato meglio dell'avversario. Se tu vinci senza meritare come è successo contro il Como, l'idea passa in secondo piano. La Juve non ha meritato la vittoria a Como. Anche se ha vinto giocando male, non è quella la strada cercata".- "Kolo Muani ha dato una mano a una squadra che faceva fatica a finalizzare e aveva problemi nell'ultimo terzo di campo, con lui ha risolto delle situazioni e sono arrivati anche due vittorie consecutive ma non prestazioni convincenti".

"La Juventus ha fatto 10 vittorie in campionato su 24 partite e sono pochissime, in più non sempre ha mostrato la parte migliore di sé. Contro il Como e contro l'Empoli ha fatto un brutto primo tempo e, se ne giochi altri, così non vinci"."Valeva gli altri anni e vale anche quest'anno. Quindi, a prescindere da chi ci sia in panchina, Conte, Allegri, Motta, Trapattoni o Sarri che è stato l'ultimo a vincere lo Scudetto, devi proporre un altro calcio se vuoi arrivare alla vittoria. Non è una questione di estetica ma una questione di merito".