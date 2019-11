Lele Adani è intervenuto a Radio Deejay per fare il punto sul campionato: "La grande rivelazione sono le piccole che se la giocano contro tutte e fanno soffrire anche Juve e Inter. I bianconeri hanno ancora potenziale inespresso, mentre l’Inter è già al massimo. La Roma è forte e Fonseca ha fatto scelte significative, tra tutte, il recupero di Pastore. Invece, la Lazio non è una sorpresa. Immobile è un giocatore clamoroso, non fa solo gol ma lavora tanto per la squadra".