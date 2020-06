La Juve si è già mossa per il futuro e qualche mese fa ha chiuso l'operazione Kulusevski, lasciato in prestito al Parma. Un acquisto promosso da Lele Adani: "Kulusevski ha fatto tre presenze all'Atalanta con Gasperini, tre. Quando viene dentro al campo fa la scelta giusta, la Juve vede un campione in lui, per questo lo ha preso subito. Ci ha visto un campione, è semplice".