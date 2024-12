Adani: "La Juventus più brutta della stagione, in attacco fa solo una cosa"

Mondadori Portfolio via Getty Images

, ex difensore ora commentatore per La Domenica Sportiva, parla del momento attuale della: "Adani: "È stata la Juventus più brutta della stagione, rispetto all'inizio c'è stata un'involuzione difensiva ed è monotematica e lo fa vedere davanti - si legge su TuttoJuve.com -. C'è un errore grosso di Kalulu sul primo gol e nel secondo gol c'è un errore di lettura che abbiamo visto anche contro il Lecce quando hanno subito il gol del pareggio. In fase offensiva la Juventus sta facendo solo una cosa: palla a Conceicao che va nell'uno contro uno, la Juventus gioca sempre sulle ali ma rispetto all'inizio concede di più. In questo momento la Juventus è a metà del guado: ha un'idea giusta e condivisa, che viene allenata e porta tutti i calciatori verso un'unica strada, l'idea dell'allenatore, ma nell'ultimo periodo subisce di più e sbaglia l'ultimo passaggio".

Adani aggiunge: "Ma va detto che dopo il Parma la Juventus è la squadra più giovane del campionato, ha cambiato talmente tanto che mancano le riserve delle riserve. Si è fatto male anche Cambiaso, non ha Bremer, non ci sono Douglas Luiz e Nico, se non tornava Vlahovic erano di nuovo senza centravanti quindi ci sono tante cose. La Juventus per me è in un cammino che deve portare a lungo termine i risultati e siamo lontani".