All'interno della consueta puntata di Bobo TV, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha parlato anche del momento del club nerazzurro e di alcuni suoi giocatori.



VA A 60 ALL'ORA - "Contro la Fiorentina è stata la migliore Inter, ma io vedo una squadra che va a 60 all'ora. Fa due o tre scambi e arriva, sta andando col pilota automatico nelle sue rotazioni con Thuram che è l'unico giocatore nuovo".



THURAM - "Il livello del calciatore non si discute, è entrato in campo in finale Mondiale. Mi sembra che i movimenti li abbia assimilati velocemente.



BASTONI E DIMARCO - "Bastoni ha messo quattro palle gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più forti di Dimarco? Secondo me pochi. Certamente deve migliorare, non tutti sono Maldini".



LAUTARO - "Quando arrivò faceva il supporto e ha giocato con tanti attaccanti. Adesso fa tutto e fa tutto benissimo. È anche leader, quando l'Inter imposta guarda il suo movimento".