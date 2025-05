Adani: "Materazzi è uno di quelli che sono usciti dopo il goal di Raphinha"

AFP/Getty Images

, bandiera dell'e fra i protagonisti del, ha rischiato di perdere i momenti più esaltanti di, la rimonta da urlo compiuta dai nerazzurri tra il 93° (gol del 3-3 di Acerbi) e il 99° (gol del 4-3 di Frattesi, che quasi s'è sentito male). Lo racconta Daniele Adani, in compagnia di Ventola e Cassano durante Viva el Futbol: ""."Secondo me s'è paralizzato il mondo – le parole di Adani su Inter-Barcellona -. Tutti stavano vedendo quella partita.Anche il papà di lei, che ringrazio per tutti i complimenti che m'ha fatto. Ero andati via anche molti della Nike… sì, sì… tutti via. Però alcuni hanno fatto in tempo a tornare… e Marco lo ho visto di nuovo seduto di fianco. Lui non era ancora fuori dallo stadio. Questa cosa ti fa capire come sembrava che la partita non finiva mai".

. Pioveva anche dentro San Siro. E non si va da nessuna parte, si prende l'acqua qua perché va fatta epica. Si prende l'acqua sulle ginocchia. E’ calcio, non si sta comodi. Bisogna sporcarsi altrimenti non arriva il merito", conclude Adani.