Lele Adani commenta sulla BoboTv la campagna acquisti estiva del Milan: Il Milan ha fatto una campagna acquisti arrapante. Sono tutti acquisti centrati, compreso anche il nuovo difensore centrale giovane Marco Pellegrino. La completezza delle caratteristiche, l’intesa, la cultura… Pioli secondo me ha a disposizione una campagna acquisti più elevata e migliorata, perché Messias e i Saelemaekers erano inferiori. E lo hanno fatto nel momento in cui dovevano farlo e in cui tanti pensavano che non l’avrebbero fatto. Il Milan ha fatto tanto, sono tanti 9 acquisti".