Lele Adani, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello sport, consiglia il Milan: "Per il Milan leggo che si parla tanto di un innesto in difesa, ma per me la priorità sarebbe aggiungere qualità sulla trequarti: è lì che Pioli ha saputo trarre i migliori frutti, quando le cose sono andate bene. Cosa servirebbe? Un mancino di talento che parte da destra".