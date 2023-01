Nell'ultima puntata della Bobo tv i quattro protagonisti hanno commentato anche la grande stagione del Napoli, partendo da una battuta di Bobo Vieri: "De Laurentiis è da luglio che non dice una parola, questa è una rivoluzione". Adani sorride e ribatte: "E' un capolavoro".



LA BATTUTA - Nella discussione interviene anche Cassano, che chiede: "E che dovrebbe dire?!". Riprende la parola Vieri, che come sempre senza girarci intorno non si nasconde: "Sai che di solito lui inventa...".