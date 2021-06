Lele Adani, ex difensore dell'Inter, ora opinionista, dice la sua, a Radio Crc, sul valzer di panchine in Serie A, partendo da Spalletti, nuovo tecnico del Napoli: "Lui lavora molto sul campo, ha bisogno di gente che lo ascolti e lo segua. Il matrimonio tra Spalletti e il Napoli è opportuno, corretto ed entusiasmante. Vedremo come ci si regolerà sul fronte entrate e uscite. La Lazio? Il Napoli di Maurizio Sarri ha dato spettacolo, vediamo cosa accadrà a Roma. Sono curioso di capire come verranno sviluppati i progetti del Napoli, della Juventus, dell'Inter e della Lazio. In Italia siamo abituati ad entusiasmarci subito ma poi giudichiamo troppo presto".