. Lele Adani ha pubblicato un comunicato congiunto con Antonio Cassano e Nicola Ventola, spiegando la loro versione dei fatti sullo scioglimento della Bobo TV.“La BoboTv è sempre stata una famiglia allargata. Per chi era davanti ai microfoni ma anche per chi l'ascoltava. Ed è a questo gruppo, la nostra community, che ci rivolgiamo, in nome di una chiarezza e trasparenza a cui ci siamo sempre richiamati, e che giustamente in questi giorni molti di voi hanno preteso, in forma privata o tramite i social.”.“Negli ultimi tempi erano, non da parte nostra, cambiati stimoli, motivazioni e visioni. E soprattutto c'era una comunicazione distaccata, con poca passione e poca voglia di condividere.Nonostante tutto, abbiamo cercato di essere sempre collaborativi, sollecitando e stimolando un percorso che rendesse la BoboTv, per noi centro assoluto delle attività da compiere nella volontà di raccontare il calcio come piace a noi, ancora più vicino alla gente, nello spirito delle origini, con sempre più attività su tutte le piattaforme.(attraverso la figura della nostra manager)A questo punto per noi era impossibile proseguire, tanto che abbiamo comunicato l'intenzione di fermarci qualche giorno con l'intento di chiarire i dubbi sollevati e di farlo tutti insieme.”.(siamo diventati improvvisamente dei collaboratori...)(eppure l'ultima comunicazione tra noi era avvenuta quattro/cinque ore prima...), abbiamo quindi sentito che 'era giusto cambiare' e, per finire, constatato di un fulmineo accordo tra la radio della Lega Serie A e la BoboTv.. Ci vediamo nel percorso Lele, Anto, Nick".