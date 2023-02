Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore, Lele Adani, esprime la propria opinione in merito alla vittoria dell’Inter in Champions, contro il Port.



“L’Inter è più forte del Porto, ma deve ringraziare la profondità della rosa per la vittoria di San Siro. Gli ingressi di Gosens, Brozovic e Lukaku hanno fatto la differenza”.