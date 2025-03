Adani: "Quello su Di Lorenzo è rigore ieri, oggi e domani. Se ne parlerà ancora per 10 anni"

Mondadori Portfolio via Getty Images

Intervenuto in diretta sulle reti Rai dopo il pareggio per 3-3 diche ha eliminato gli Azzurri dalla Nations League, l'ex difensore di Inter, Fiorentina e non solo, e oggi opinionista tv, ha commentato ilprima dato e poi tolto dal Var nel secondo tempo che avrebbe cambiato il corso della gara. Adani, volto anche di Viva El Futbol con Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha sottolineato l'ingiustizia arbitrale subita dagli azzurri.“Il rigore tolto a Di Lorenzo? Questo, ragazzi, è rigore ieri, oggi e domani. Se ne riparlerà tra dieci anni. Non è successo in una finale Mondiale, ma resta un rigore. Non è discutibile”.

“Il difensore prende chiaramente il piede di Di Lorenzo, e il pallone resta comunque nella disponibilità del giocatore azzurro. È una decisione che non lascia spazio a interpretazioni: era rigore”.