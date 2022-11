La passione per l'Argentina e per il 'futbol' come piace chiamarlo a lui è nota da tempo e la vittoria per 2-0 contro il Messico con gol del suo idolo Messi è stata l'occasione per celebrare dal vivo una vittoria storica. Lele Adani si è lasciato andare sugli spalti dello stadio dei Mondiali di Qatar dove era anche commentatore per la Rai. Bandiera argentina in mano e dita alzate al cielo. Ecco la sua esultanza nel nostro video