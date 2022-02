Daniele Adani, ex difensore e ora commentatore, intervenendo su Twitch alla 'BoboTv', la diretta di Christian Vieri, parla della prestazione del granata Bremer nel derby pareggiato dal Torino contro la Juventus: "Bremer ha giocato come Koulibaly, ovvero che marca e copre allo stesso tempo. Si muove dalla sua posizione di partenza nel momento in cui parte la palla. Questo gli permette di anticipare ogni giocate e di non fare mai fallo".