Adani spiega: “Conceiçao non ha nulla di Fonseca”

19 minuti fa



Lele Adani, attraverso il proprio profilo X, analizza le differenze tra Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, nuovo tecnico del Milan: Sergio Conceicao non ha nulla di Paulo Fonseca. Se qualcheduno in queste ore ha detto che sono simili, stessi principi di gioco, stessa natura umana, stessa comunicazione... No. Hanno il paese di provenienza, il Portogallo. Il mio parere è questo: non ha nulla di Paulo Fonseca. Lui è anche uno un po' ombroso a volte, scorbutico, uno che se non lo becchi in giornata ribalta lo spogliatoio e contesta anche i fili d'erba, quasi anche per partito preso: è un contestatore e trasferisce questa natura alla squadra, che è ribelle e viva. In questo anche una sua lettura tattica lineare nella partenza: le due punte forti fisicamente devono muoversi, devono pressare, devono rientrare, devono attaccare lo spazio. Non ci sono concessioni a nessuno. Catene laterali che lavorano, in mezzo quantità e qualità, accompagnamento e sacrificio. Non c'entra niente con Paulo Fonseca che richiama più il palleggio, il gioco posizionale. No, Conceicao sa andare in transizione, vuole la pressione, vuole il recupero palla: poi c'è stata la naturale evoluzione come fanno i grandi allenatori che si adeguano, sanno usare diverse tipologie di formazioni. Sa adeguarsi ma la sua matrice è molto temperamentale, come persona e che poi riflette il suo calcio".